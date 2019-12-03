الملك سلمان يؤدي صلاة الميت على الأمير متعب بن عبد العزيز









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أدّى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ، صلاة الميت على الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود عقب صلاة عصراليوم الثلاثاء، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

ولدى وصول العاهل السعودي، كان في استقباله، الأمير عبدالاله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد تقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، العزاء والمواساة من الحضور، داعيًا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

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وكان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن أمس الاثنين، وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز، عن عمر 88 عاماً.

والأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، من مواليد الرياض عام 1931م، تقلد منصب وزير الشؤون البلدية والقروية، وهو الابن السابع عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، وشغل عدة مناصب وزارية حتى عام 2009؛ حيث قدم حينها استقالته من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وتقلد الأمير الراحل عدة مناصب أهمها: أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المياه والكهرباء.

وابتعث الأمير متعب بن عبد العزيز إلى الولايات المتحدة الأميركية، وتخرج في مرحلة البكالوريوس، تخصص العلوم السياسية في عام 1955.

