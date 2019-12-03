حكام الإمارات يشاركون في "مسيرة الاتحاد"









اسماء السيد - أبوظبي: شارك شيوخ الإمارات الثلاثاء في "مسيرة الاتحاد" بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين، والتي انطلقت ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2019 في منطقة الوثبة في أبوظبي، تحت شعار " إرث الأولين".

وشارك الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والشيوخ في المسيرة التي يشارك فيها إماراتيون من مناطق مختلفة من الدولة.

والإمارات العربية المتحدة هي دولة اتحادية تأسست سنة 1971، وتتكون من سبع إمارات هي أبوظبي، والشارقة، ودبي، وعجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة.

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وقد شهد الاحتفال الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

كما حضر الاحتفال السلطان عبدالله ابن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا و ورمضان قاديروف رئيس جمهورية الشـيشان وأرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا.

وسلط الاحتفال الرسمي هذا العام الضوء على موروث الأجداد والقيم الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال قصص رويت على ضوء القمر وتناولت قيم الشجاعة والإباء والحكمة والصبر والأمل التي تحلى بها الآباء والأجداد والذين أناروا بموروثهم مسيرة أبناء الوطن نحو المستقبل.

و جسد نحو 900 عارض هذه القصص و ما تحمله من قيم و عبر على منصة أنشئت خصيصا للعرض على مساحة 10 آلاف متر مربع وذلك أمام جمهور كبير ضم 20 ألف شخص.