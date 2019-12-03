دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة أمازون تعلن عن لوحة مفاتيح موسيقية مدعمة بتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أمازون اليوم عن لوحة مفاتيح موسيقية مدعمة بأداة تعلم الآلة AWS DeepComposer وذلك لتمكين المطوريين من التقرب وفهم تقنيات تعلم الآلة بشكل أكبر حسب ما قالت الشركة.

اللوحة الموسيقية تأتي ب32 مفتاحاً حيث يمكن استخدامها لإنتاج مقطوعة أو لحن موسيقي ومن ثم بمساعدة أداة أمازون DeepCompose يمكن للمستخدم إنشاء مقطوعة موسيقية مركبة.

حيث أن أمازون ستوفر عند إطلاق أداتها العديد من الخوازميات الموسيقية المسبقة التي يمكن إلحاقها باللحن الأساسي لتكوين مزيج موسيقي مختلف، والتي ستشمل موسيقى الروك والبوب والجاز والنمط الكلاسيكي أيضاً.

وتعد من الميزات الأخرى لهذه الأداة أنها تمكن المستخدم من إنشاء مقطوعاته الموسيقية الخاصة وتصديرها مباشرة إلى منصة SoundClould بعد الانتهاء من صياغتها وتركيبها مباشرة دون وسيط.

فيما عرضت شركة أمازون نموذجاً لكيفية عمل الآلة عبر إضافة موسيقى روك وعدد من أصوات الآلات الموسيقية الأخرى لمقطوعة بيتهوفن “Ode to Joy”

ويبلغ سعر اللوحة الموسيقية لوحدها 99 دولاراً لتكن بذلك الأقل سعراً بالمقارنة مع المعدات ادوات الذكاء الاصطناعي التي سبق وأطلقتها أمازون من قبل، وتعطي الشركة للمطورين 3 أشهر مجانية على أن يصبح الاشتراك لأداة DeepComposer بسعر 1.26 دولار لساعة التدريب الواحدة؛ و 2.14 دولار للساعة في حالة الاستخدام الاستنباطي للمطوريين.

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المصدر

Engadget

التدوينة شركة أمازون تعلن عن لوحة مفاتيح موسيقية مدعمة بتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي ظهرت أولاً على عالم التقنية.