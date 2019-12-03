دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تعتمد بطاريات إصدارها القادم من الهواتف القابلة للطي Galaxy Fold 2 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعتمدت شركة سامسونج في SafetyKorea مؤخراً البطاريات الخاصة بالإصدار الجديد من الهواتف القابلة للطي Galaxy Fold 2 حيث يدعم هذا الإصدار أيضاً اثنان من البطاريات.

دعم هاتف Galaxy Fold الحالي اثنان من البطاريات المنفصلة في جهتي الهاتف، ومن جديد إعتمدت الشركة البطاريات الجديدة التي تدعم إصدار العام المقبل من الهواتف القابلة للطي، حيث تأتي البطارية الأولى بسعة 900 mAh وبنموذج رقم EB-BF701ABY، بينما تأتي البطارية الثانية بنموذج رقم EB-BF700ABY.

ولقد جاء هاتف Galaxy Fold باثنان من البطاريات، حيث تميزت البطارية الأولى بسعة 2135 mAh، بينما جاءت البطارية الثانية بسعة 2245 mAh، أي بقدرة 4380 mAh في الهاتف، لذا من المتوقع أن تأتي البطارية الثانية في هاتف Galaxy Fold 2 بقدرة أعلى لتقدم سعة أعلى في البطارية بشكل عام عن الإصدار الأول.

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يذكر أن التسريبات السابقة قد كشفت عن الرمز الذي يعرف به الإصدار الجديد من هاتف Galaxy Fold وهو “Bloom”، والذي يحمل رقم SM-F700F، ومن المتوقع أن ينطلق الإصدار القادم بتصميم صدفي قابل للطي، كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy Fold 2 سيكشف عنه رسمياً في مؤتمر Galaxy S11 الذي يقام في شهر فبراير من العام المقبل.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تعتمد بطاريات إصدارها القادم من الهواتف القابلة للطي Galaxy Fold 2 ظهر على التقنية بلا حدود.