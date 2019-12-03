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هذا الموضوع سامسونج تستعد للإعلان عن أول هاتف من سلسلة Galaxy A للعام 2020 في 12 من ديسمبر ظهر على التقنية بلا حدود.
أكد فرع شركة سامسونج في فيتنام اليوم على خطط العملاق الكوري لعقد مؤتمر في 12 من ديسمبر للإعلان الرسمي عن أول إصدار من سلسلة هواتف Galaxy A للعام 2020 .
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نشر على موقع اليوتيوب اليوم مقطع فيديو تشويقي تستعرض فيه اللمحات الأولى لتصميم إصدارها القادم من الهواتف الذكية الذي يتميز بتصميم ثقب الشاشة، مع تصميم جديد للكاميرة الخلفية.
ومن المقرر أن تقدم شركة سامسونج الإصدار الأول من سلسلة هواتف Galaxy A للعام 2020، إلا أن سامسونج لم تؤكد على الإصدار المقرر الإعلان عنه، حيث تشير التوقعات إلى أن سامسونج في طريقها للإعلان عن هاتف Galaxy A51 أو Galaxy A71 يوم 12 من ديسمبر.
ولقد كشفت بعض التسريبات المصورة عن تصميم هاتف Galaxy A71 وGalaxy A51 خلال الشهر الماضي، حيث يأتي الهاتفين بتصميم ثقب الشاشة، مع تصميم مستطيل للكاميرة الخلفية بإعدادات رباعية، ومن المتوقع أن تأتي تفاصيل أكثر حول سلسلة هواتف Galaxy A للعام 2020 خلال الفترة القادمة.
المصدر
هذا الموضوع سامسونج تستعد للإعلان عن أول هاتف من سلسلة Galaxy A للعام 2020 في 12 من ديسمبر ظهر على التقنية بلا حدود.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.