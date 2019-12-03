دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آيباد برو وماك بوك برو بشاشات Mini LED نهاية عام 2020 (إشاعات)

آيباد برو وماك بوك برو سيكونان أول الأجهزة المزودة بشاشات Mini-LED حسب الإشاعات

على وتيرة مشابهة للتسريبات وإشاعات سابقة قد أشار المحلل التقني الشهير Ming-Chi Kuo والمعروف بمستوى عالي من المصداقية بما يخص منتجات آبل، حيث قال أن آبل ستبدأ بدعم عدد من أجهزتها القادمة نهاية 2020 بشاشات Mini-LED.

حيث سيكون على رأس تلك الأجهزة المحدثة بشاشات Mini-LED جهاز آيباد برو نسخة 12.9 بوسة وكذلك لابتوب ماك بوك برو نسخة 16 بوصة، حيث زعم Kuo أن عدد الأجهزة التي ستزود بالشاشات الجديدة سيتراوح من 4 إلى 6 أجهزة من خطوط آبل الإنتاجية المحتلفة؛ فيما ستتم عملية الترقية بشكل تدريجي.

وتعد شاشات Mini-LED ذات دقة وضوح عالية جداً وميزات أفضل من OLED فيما يتعلق بسماكة الشاشة وعدد وحدات الإضاءة والتباين لكنها تظل أكثر فاعلية في الأجهزة المخصصة للأداء العالي والألعاب حيث أن استهلاكها للطاقة أكبر من شاشات OLED.

وبالنظر لهذه النقطة الأخيرة بالذات والمتعلقة باستهلاك الطاقة يمكن أن تساورنا الشكوك بتسريبات Kuo، بالإضفة عند الأخذ بالحسبان أن تسريبات سابقة تحدث حول خطة آبل لإطلاق أجهزة آيباد برو جديدة بداية 2020 بالرغم من تحديثها الأخير لأجهزة الآيباد!

مما يرجع إن حدث وأطلقت آبل أيباد برو جديد بداية العام فقد تكتفي بإرفاق تحديثات طفيفة عليه نهاية 2020.

Advertisements

مواضيع ذات صلة:

آبل تُكمل الاستحواذ على قسم مودمات الهواتف في إنتل رسميًا

المصدر

Engadget

التدوينة آيباد برو وماك بوك برو بشاشات Mini-LED نهاية عام 2020 (إشاعات) ظهرت أولاً على عالم التقنية.