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مصابون في حريق ضخم بالعاصمة السودانية

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دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Social Media تم إخلاء منطقة الحرق من السيارات والمارة شب حريق هائل في العاصمة السودانية، صباح الثلاثاء، داخل المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، وهو ما اضطر إلى إخلاء الموقع من السيارات والعمال والمارة.

وأفاد شهود عيان، بأن الحريق نشب في مصنع "سيلا" للسيراميك، وأوضحوا أن النيران اشتعلت من جراء انفجار عبوات الغاز داخل المنشأة.

في غضون ذلك، دعت لجنة أطباء السودان المركزية، الأطباء والكوادر الصحية للتوجه إلى مستشفى "بحري التعليمي" للمساعدة في إسعاف الحالات التي أصيبت في الحريق.

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وأوردت اللجنة أن إصابات متفاوتة الخطورة توافدت إلى المستشفى، وما زال هناك العديد من المصابين في الطريق إلى المؤسسة الطبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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