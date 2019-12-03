مصابون في حريق ضخم بالعاصمة السودانية

وأفاد شهود عيان، بأن الحريق نشب في مصنع "سيلا" للسيراميك، وأوضحوا أن النيران اشتعلت من جراء انفجار عبوات الغاز داخل المنشأة.
في غضون ذلك، دعت لجنة أطباء السودان المركزية، الأطباء والكوادر الصحية للتوجه إلى مستشفى "بحري التعليمي" للمساعدة في إسعاف الحالات التي أصيبت في الحريق.
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وأوردت اللجنة أن إصابات متفاوتة الخطورة توافدت إلى المستشفى، وما زال هناك العديد من المصابين في الطريق إلى المؤسسة الطبية.
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