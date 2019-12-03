- 1/2
- 2/2
أعرب الأمير السعودي، خالد الفيصل، عن افتخاره بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وعلى أكثر من مستوى.
وفي حوار تلفزيوني طويل وذي شجون، سأل المحاور الأمير خالد الفيصل: "ماذا يقول في الأمير محمد بن سلمان، هذا الرجل الذي غيّر بالنسبة لنا معادلات الزمن، فهو يفعل الكثير في القليل من الوقت؟".
إعادة تشغيل الفيديو
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
ورد الأمير خالد الفيصل قائلا: "أفخر بالأمير محمد بن سلمان كواحد من آل سعود، وأفخر به كذلك كسعودي، وأفخر به كعربي، وأفخر به كمسلم".
يذكر بالمناسبة أن الأمير خالد الفيصل، هو نجل الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز، ويتولى الآن منصب أمير منطقة مكة المكرمة، وهو مستشار للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.
ويعرف الأمير خالد باهتماماته الثقافية وبكونه شاعرا وأديبا وفنانا، تولى العديد من المناصب، أهمها إمارة منطقة عسير لنحو 37 عاما، وإدارة رعاية الشباب بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
المصدر: سبق
كانت هذه تفاصيل خبر أمير سعودي مخضرم يفصح عن رأيه في محمد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.