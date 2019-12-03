وفاة المترجم الفلسطيني السوري صالح علماني

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة RT صالح علمانيوفاة المترجم الفلسطيني السوري صالح علماني

توفي المترجم الفلسطيني السوري، صالح علماني، اليوم في إسبانيا عن عمر ناهز السبعين عاما.

ويعد علماني واحدا من أشهر المترجمين العرب، وكان متخصصا بالأدب اللاتيني، ترجم عشرات الأعمال الأدبية لأهم الكتاب باللغة الإسبانية، وعبره تعرف كثير من القراء العرب على غابرييل غارسيا ماركيز، وماريو بارغاس يوسا، وإيرزابيل الليندي، وخوسيه ساراماغو، وميغيل إنخل استورياس، وغيرهم.

ولد صالح علماني في مدينة حمص السورية عام 1949 ويحمل إجازة في الأدب الإسباني، عمل مترجما في سفارة كوبا بدمشق، وكان عضو جمعية الترجمة في اتحاد الكتاب العرب في سوريا.

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أشرف على ورشات عمل تطبيقية في الترجمة الأدبية بمعهد ثربانتس بدمشق. منحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسام الثقافة والعلوم والفنون في عام 2014. كما حصل على جائزة "خيراردو دي كريمونا" الدولية للترجمة عام 2015. ونال جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولية للترجمة عام 2016.

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المصدر: RT

دمشق - أسامة يونس