شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان اليونانى يدعو رئيس مجلس النواب الليبى لزيارة أثينا والان مع تفاصيل الخبر
ومن المنتظر أن يبحث صالح مع الجانب اليوناني تطورات الأوضاع وتعزيز العلاقات بين البلدين، على خلفية قيام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتوقيع اتفاقية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، حول الحدود البحرية.
وتأتي هذه الدعوة أيضا بعد أن أمهلت اليونان سفير المجلس الرئاسي لديها، حتى الخميس القادم، للكشف عن بنود الاتفاقية أو مغادرة البلاد.
وأعلنت اليونان في وقت سابق عن رفضها لهذا الاتفاق بين تركيا وحكومة السراج، مؤكدة أن محاولة إقامة منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا وليبيا "غير معترف بها إطلاقا".
وكان وزير خارجية مصر، سامح شكري، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع كل من نظيريه اليوناني والقبرصي، حيث تم التأكيد على "عدم وجود أي أثر قانوني" للاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان اليونانى يدعو رئيس مجلس النواب الليبى لزيارة أثينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.