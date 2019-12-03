شكرا لقرائتكم خبر عن متطرف يهودى يقود اقتحاما جديدا للأقصى بحماية من قوات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن المتطرف جليك اقتحم الأقصى مع عشرات المستوطنين من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وغادروه من باب السلسلة.

فى سياق متصل، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس إن 62 مستوطنا اقتحموا الأقصى، وسط تعزيزات عسكرية مشددة.

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وارتفعت وتيرة الاقتحامات للمسجد الأقصى خلال أكتوبر الماضى، وتحديدا خلال أعياد "رأس السنة العبرية وعيد الغفران والعرش اليهودية، حيث يتعرض المسجد يوميا "عدا يومى الجمعة والسبت" لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال.

وللمسجد الأقصى المبارك 15 بابا، منها عشرة أبواب مفتوحة وخمسة مغلقة.. أما المفتوحة فهى، باب الأسباط وباب حطة وباب العتم، وتقع هذه الأبواب الثلاثة على السور الشمالى للمسجد الأقصى، وباب المغاربة وباب الغوانمة وباب الناظر وباب الحديد وباب المطهرة وباب القطانين وباب السلسلة، وهذه الأبواب السبعة تقع على السور الغربى للمسجد، وكلها مفتوحة وتستعمل من قبل المصلين المسلمين باستثناء باب المغاربة الذى صادرت قوات الاحتلال مفاتيحه عام 1967 ومنعت المسلمين من الدخول منه إلى الأقصى.

وأما الأبواب المغلقة، فهى الباب الثلاثى والباب المزدوج والباب المفرد وباب الرحمة وباب الجنائز، وتقع هذه البوابات فى السور الجنوبى والسور الشرقى للأقصى.