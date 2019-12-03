شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة فى قلب مدينة الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت منظمة التعاون الإسلامى، اليوم الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى إقامة مستوطنة استعمارية جديدة فى قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، فى بيان نقلته وكالة أنباء السعودية "واس"، إن هذا التصعيد انتهاك صارخ للقانون الدولى واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

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ودعا العثيمين، المجتمع الدولى ومجلس الأمن الدولى، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تضع حدًا لسياسات الاستيطان الإسرائيلى التى من شأنها تقويض جهود حل الدولتين.