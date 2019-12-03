شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: حريصون على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، اعتزاز لبنان بالعلاقات التى تربطه بالاتحاد الأوروبى، وحرصه على توطيد أوجه الشراكة لتحقيق الأهداف المشتركة التى ترتكز على تعزيز السلام والتنمية الدوليين، وتوثيق التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.

جاء ذلك، فى رسالة بعث بها الرئيس اللبنانى إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبى أورسولا فون دير لاين، مهنئا بانتخابها وبالثقة التى حازت عليها من البرلمان الأوروبى.

من ناحية أخرى، شدد عون على أن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، لا يجب أن تُستجدى، وأنه يجب أن تتضافر كافة الجهود فى المجتمع اللبنانى لتأمينها لهم حفاظا على كرامتهم وتفاعلهم الطبيعى مع المجتمع.

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وقال عون، فى كلمة له بمناسبة اليوم الوطنى لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة، إنه مهتم بتعزيز أطر دمج ذوى الاحتياجات الخاصة، خصوصًا فى مجالى الدراسة والعمل، للاستفادة من طاقاتهم الخاصة، وتوفير الدعم اللازم لهم وعائلاتهم، مؤكدا أنه يقوم بمساع مختلفة لحل الأزمة الراهنة التى ترزح تحتها المؤسسات والجمعيات المعنية برعاية شئون ذوى الاحتياجات الخاصة.

وكان ذوو الاحتياجات الخاصة فى لبنان، والقائمون على المؤسسات التى تقوم برعايتهم وتقديم خدمات التعليم والعلاج والتأهيل لهم، قد نظموا صباح اليوم وقفات فى مناطق متعددة من عموم البلاد، احتجاجا على عدم سداد الدولة لمستحقات تلك المؤسسات على نحو أصبحت معه معرضة للخطر ومهددة بأن تغلق أبوابها وعدم الاستمرار فى تقديم الرعاية والخدمات لتلك الفئة من المواطنين اللبنانيين.