شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية بمصر : الإعلام أحد أهم أدوات الدبلوماسية الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير أسامة نقلى سفير المملكة العربية السعودية بمصر، إن الاعلام أحد أهم أدوات الدبلوماسية الشعبية فهناك ثلاثة عناصر متكاملة فى منظومة واحدة، هى عنصر السياسية التى ترصد والدبلوماسية التى تنقل والاعلام الذى ينشر ويوضح ، والكل يتبادل التأثر والتأثير ، وأكد أن رسالة الاعلام هى توضيح الحقائق والمشهد الإعلامى حاليا بشكل عام إيجابى فهو مكننا من إيجاد منافذ إعلامية جديدة لم تكن موجودة من بل استطاعت أن توصلنا بشرائح عديدة من المواطنين لتوصيل رسائلنا للجمهور وعلينا استغلال هذه المنافذ بحكمة لتوصيل رسالتنا بصدق.



السفير أسامة نقلى





جاء ذلك خلال مشاركة السفير أسامة نقلى فى منتدى الاعلام السعودى بالرياض.

وعن الشائعات التى يتعرض لها الدبلوماسى فأكد نقلى أن الشائعات واقع موجود لا نستطيع إنكاره وتلف الشائعة العالم ٧ مرات قبل أن تظهر الحقيقة، موضحا أن العلاقة بين الاعلامى والدبلوماسي حتمية ومتكاملة، وإذا احترم كل منهما قوانينه التى تنظم عمله سيكون التعاون بناء ولابد أن يحترم كل منهما قواعد الآخر .

وأوضح نقلى أن الدبلوماسية لا اقتصر فقط على وزارة الخارجية وكلنا نعلم أهمية ما بعرف بالدبلوماسية الشعبية وتمارسها كافة الأجهزة ولها أدوار واضحة فى كل الدول وهنا فى السعودية هيئة الترفيع تُمارس هذا الدور بقوة ونحن نحييها على هذا الدور.

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السفير السعودى فى مصر





ومن جانبه قال فيصل بن حسن مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجتيف سابقا، إن الدبلوماسية أقدم من الإعلام واليوم اختلف مفهوم الإعلام فهناك منصات افتراضية وهذا ما تعرضت له فى جنيف ومن المهم الدبلوماسى أن يكون جاهزا للتعامل مع وسائل الإعلام الحديثة.

جاء ذلك فى جلسة بعنوان الدبلوماسية والإعلام من يحرك الآخر ضمن جلسات منتدى إعلام السعودية المنعقد بالرياض.



جانب من المنتدى





وقد انطلق منتدى الإعلام السعودى فى نسخته الأولى أمس تحت رعاية هيئة الصحفيين السعوديين برئاسة الكاتب الصحفى السعودى خالد مالك و يترأس المنتدى محمد فهد الحارثى .

ويشارك فيه نخبة كبيرة من الوزراء السعوديين منهم والسفراء السعوديين بعدد من الدول والقيادات الرسمية.