شكرا لقرائتكم خبر عن الحدث: وصول تعزيزات من 500 مقاتل لسجن الحوت و150 مقاتلا للبصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت فضائية الحدث فى خبر عاجل لها وصول تعزيزات من 500 مقاتل إلى سجن الحوت فى ذى قار و150 مقاتلا آخرين إلى سجن البصرة. وأفادت القناة أن عمليات بغداد تعلن إطلاق دفعة جديدة من المتظاهرين المعتقلين بعد الموافقة القضائية. فيما أشار ناشطون للحدث أن هناك أكثر من 50 قتيلاً و1000 جريح من 30 عشيرة فى النجف.

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