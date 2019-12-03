شكرا لقرائتكم خبر عن منصة موسكو للمعارضة السورية: كل الحجج بعدم نقل أعمال اللجنة الدستورية لسوريا مرفوضة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف جميل، فى تصريح صحفى، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "يتعين اجتثاث كل من أسهم فى تجويع الشعب السورى على مستوى واسع، مؤكدا أن حالة لا أخلاقية تعيشها سوريا بسبب انتشار الفساد".
وأكد، أن التغيير والانتقال السياسى فى سوريا حق من الحقوق، لافتا إلى أن الأمم المتحدة ملزمة بمنح ضمانات وحماية لأعضاء اللجنة الدستورية فى حال توجهها إلى دمشق.
كانت هذه تفاصيل خبر منصة موسكو للمعارضة السورية: كل الحجج بعدم نقل أعمال اللجنة الدستورية لسوريا مرفوضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.