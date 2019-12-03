شكرا لقرائتكم خبر عن منصة موسكو للمعارضة السورية: كل الحجج بعدم نقل أعمال اللجنة الدستورية لسوريا مرفوضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية قدرى جميل، "إن كل الحجج بعدم نقل أعمال اللجنة الدستورية إلى سوريا مرفوضة، مشيرا إلى أن المنصة تؤيد حلحلة الأمور فى مباحثات اللجنة الدستورية السورية عبر سياسة الخطوة خطوة".

وأضاف جميل، فى تصريح صحفى، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "يتعين اجتثاث كل من أسهم فى تجويع الشعب السورى على مستوى واسع، مؤكدا أن حالة لا أخلاقية تعيشها سوريا بسبب انتشار الفساد".

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وأكد، أن التغيير والانتقال السياسى فى سوريا حق من الحقوق، لافتا إلى أن الأمم المتحدة ملزمة بمنح ضمانات وحماية لأعضاء اللجنة الدستورية فى حال توجهها إلى دمشق.