إصابة فلسطيني خلال مواجهات الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة

الخليل/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أصيب مواطن فلسطيني بجراح، الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوة من الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن فلسطينيا أصيب بجراح خلال مواجهات اندلعت على مدخل مخيم العرّوب للاجئين بمحافظة الخليل.

وأوضح البيان أن الإصابة نتجت عن انفجار قنبلة صوت، مما أدى لإصابة شاب بجروح في اليد، تم تقديم الإسعاف الأولي له ونقله للعلاج.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوة عسكرية إسرائيلية على مدخل المخيم، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

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