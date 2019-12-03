الجيش الجزائري: الانتخابات لارجعة فيها لاستكمال الثورة ضد الاستعمار

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

شدد قائد الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، على أن انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري "لا رجعة فيها"، لأنها استكمال لمسار الثورة ضد الاستعمار الفرنسي.

جاء ذلك في كلمة لصالح، الثلاثاء، أمام قيادات عسكرية خلال زيارة إلى المنطقة العسكرية الثانية (شمال غرب)، ردا على دعوات من معارضين لتأجيل الاقتراع.

وأضاف: "الاستحقاق الرئاسي ليوم 12 ديسمبر الذي يعد استكمالا لا رجعة فيه لمشوار ثورة 1954 التي حررت الجزائر من الاستعمار الفرنسي الغاشم".

وشدد على أن هذه الانتخابات "ستضع أسس دولة الحق والقانون، كما جاء في بيان اندلاع الثورة التحريري".

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وتجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها، ويعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط الماضي.

بينما يرى معارضون ضرورة تأجيل الانتخابات، ويطالبون برحيل بقية رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، محذرين من أن الانتخابات ستكون "طريقًا ليجدد النظام لنفسه".

كما صرّح صالح أن "الشعب يرفض بشكل قطعي محاولة البرلمان الأوروبي التدخل في شؤون بلاده الداخلية من خلال مسيرات حاشدة عرفتها البلاد، ملقنا العالم درسا في الوطنية الحقة".

والخميس الماضي صادق البرلمان الأوروبي على لائحة تدين وضع حقوق الإنسان في الجزائر، وخلفت موجة رفض رسمي وسياسي في البلاد.

ووصفت الخارجية الجزائرية تلك اللائحة بـ"الوقاحة"، وهددت بمراجعة علاقاتها مع مؤسسات الإتحاد الأوروبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.