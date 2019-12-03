السعودية وروسيا تبحثان التعاون في مكافحة الإرهاب والفساد

الرياض / الخليج 365

بحثت السعودية وروسيا، الثلاثاء، تعزيز التعاون والتنسيق القانوني في مجالات مكافحة الإرهاب والفساد والجرائم العابرة للحدود.

جاء ذلك خلال لقاء النائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب مع نظيره الروسي يوري تشايكا، في الرياض اليوم، خلال زيارة (غير محددة المدة) يجريها الأخير للمملكة، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واس).

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وتطرق اللقاء إلى "التعاون والتنسيق القانوني بين النيابة العامة السعودية ونظيرتها الروسية (..) في ما يخص العمل المشترك في محاربة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود".

كما استعرض الجانبان "عدة موضوعات ذات اهتمام مشترك، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات النيابية والعدلية"، حسب المصدر ذاته.

وفي مايو/أيار 2018، أبرمت وزارة العدل السعودية 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدة دول أبرزها روسيا بشأن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تقديم المساعدات القضائية والقانونية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.