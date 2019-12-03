"IHH" تُخرّج عددا من حفظة القرآن بغزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

خرّجت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH) في قطاع غزة، الثلاثاء، خمسة، من حفظة القرآن الكريم.

جاء ذلك خلال حفل تخريج نظّمته مدرسة "مافي مرمرة القرآنية"، التابعة للهيئة، في قاعة محلية بحيّ "تل الهوى"، غربي مدينة غزة.

وقال محمود الشرفا، مسؤول الإعلام في فرع "IHH" بغزة، لوكالة الخليج 365:" اليوم نخرّج الفوج الثاني من حفظة القرآن الكريم، والبالغ عددهم خمسة أطفال".

وبيّن أن عدد المنتسبين لمدرسة "مافي مرمرة" القرآنية، بلغ حوالي 200 طالب وطالبة.

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وأُطلق على المدرسة اسم "مافي مرمرة" تيمنا باسم السفينة التركية التي كانت تحمل متضامنين، نهاية مايو/أيار 2010، وتعرضت لهجوم من الجيش الإسرائيلي خلال محاولتها كسر الحصار عن قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 10 متضامنين أتراك، وإصابة العشرات.

وتعمل هذه المدرسة، بحسب الشرفا، على تحفيظ الطلبة للقرآن وتعليمهم أحكامه.



ومؤخرا، افتتحت IHH بغزة مركزا ثقافيا، باسم "محسن يازجي أوغلو الثقافي العثماني"، يستوعب نحو ألفي طالب سنويا.

ويقدّم المركز خدمات تتنوع ما بين دورات ثقافية تدريبية في اللغة الإنجليزية، والحاسوب وفروعه، وتحفيظ القرآن، والتنمية البشرية.

ويتكون المركز من طابقين، الأول يحتوي على غرفتين واحدة للكمبيوتر والثانية للدورات الإنجليزية، وأما الطابق الثاني (يحتوي على 4 غرف) فهو مخصص لتحفيظ القرآن والذي أُطلق عليه اسم "مدرسة مافي مرمرة القرآنية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.