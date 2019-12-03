العراق.. المالكي ينفي تقديمه مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة

العراق/ محمد وليد/ الخليج 365

نفى زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، تقديمه مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء، خلفًا للمستقيل عادل عبد المهدي، معلناً تأييده لأي تؤيده المرجعية الدينية والقوى السياسية والاجتماعية.

وقال المالكي الثلاثاء، في تغريدة عبر صفحته على تويتر: "نجدد التأكيد بعدم وجود مرشح محدد من قبلنا لرئاسة الوزراء".

وأضاف: "نحن مع أي مرشح فيه المواصفات التي حددتها المرجعية الدينية العليا والقوى السياسية والاجتماعية، ويأتي عبر السياقات الدستورية المعتمدة".

Advertisements

ووافق البرلمان العراقي، الأحد، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد يوم من تقديمها، وذلك في جلسة استثنائية شهدت أيضًا مناقشة أحداث ذي قار والنجف الدامية.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 421 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365 استنادا إلى مصادر حقوقية وبرلمانية وطبية.

ويدعو المحتجون برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.