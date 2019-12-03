رصد 24 إصابة مؤكدة بفيروس "غرب النيل" في تعز اليمنية

اليمن / الخليج 365

أعلن مسؤول طبي في تعز اليمنية، الثلاثاء، تم رصد أكثر من 300 حالة يشتبه إصابتها بفيروس "غرب النيل" في المحافظة، بينها 24 حالة مؤكدة مخبريا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للأناضول تيسير السامعي، نائب مدير إدارة الإعلام والتثقيف الصحي بمكتب وزارة الصحة في تعز.

وأضاف السامعي أن "مكتب الصحة يبذل جهودا من أجل العمل على الحد من انتشار هذا الفيروس".

وتابع: "قام المكتب مؤخرا بحملات رش ضبابي لمكافحة البعوض الناقل للفيروسات، خصوصا في المناطق التي ظهر فيها فيروس غرب النيل".

والسبت الماضي، قال مصدر مسؤول في مكتب الصحة بتعز، للأناضول، إن فيروس غرب النيل ظهر مؤخرا في عدة مناطق بالمحافظة، مشيرا إلى أن هذا الظهور يعد للمرة الأولى في اليمن بشكل عام.

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ويأتي ظهور الفيروس في ظل استمرار انتشار وباء "حمى الضنك" في تعز؛ الذي أدى إلى وفاة 10 أشخاص، مع تسجيل 10 آلاف حالة يشتبه إصابتها بالوباء منذ بداية 2019، حسب المصدر.

ووفق منظمة الصحة العالمية، ينتقل فيروس "غرب النيل" إلى البشر عن طريق لدغات البعوض الحامل للعدوى، ويمكن أن يتسبّب في الإصابة بمرض عصبي.

غير أنه لا تظهر أي أعراض على نحو 80 بالمئة من المصابين بالعدوى، فيما يصاب البعض بالحمى والصداع والتعب والأوجاع الجسدية والغثيان والتقيؤ والطفح الجلدي وتورم الغدد اللمفاوية.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورا حادا جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.