لهذا السبب. احذري من الدجاج المُجمّد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة بريطانية أجرتها مؤسسة الجودة الغذائية أن الدجاج المُجمّد مضر جداً بالصحة، حيث ثبت وجود سموم في كل ثلاثة دجاجات من أصل أربعة، وأن 76% من الدجاج المُجمّد يحتوي على بكتيريا سامة.



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والبكتيريا الموجودة في الدجاج المُجمّد اسمها "Campylobacter"، أو باللغة العربية "العطيفة"، وهي تعد مسبباً رئيسياً للأمراض البكتيرية المعدية في العديد من الدول المتقدمة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ما لا يقل عن 10 أنواع من "العطيفة" تسبب العديد من الأمراض وأكثرها شيوعاً "عطيفة صائمية C. jejuni وعطيفة قولونية وعطيفة الجنين C. fetus" التي تسبب الإجهاض التلقائي لأجنة المواشي والبشر.

وبحسب التحاليل والدراسات فإن هذا الدجاج يسبب تهديداً واضحاً للصحة العامة، والكثير من الناس يتجاهلون الأمر وهذه البكتيريا تنتقل للإنسان عن طريق تناول الدجاج أو لمسه.