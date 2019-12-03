ما هي الأطعمة التي تساعدك على التركيز؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إذا كنت تعانين من عدم التركيز في عملك أو تشعرين بعدم القدرة على الاستيعاب فأنت بالتأكيد تعانين من نقص في العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها جسمك لتساعدك على التركيز. ليس شرطا أن تأخذي الأدوية لتستعيدي تركيزك ولكن هناك العديد من الأطعمة التي تعمل على تحفيز الدماغ وتنشط الذاكرة، فإذا قمتي بتناولها بشكل دائم ستشعرين بالفرق.



الموز

يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم والمنغنيز وفيتامين سي وكثير من الألياف التي تعزز الذاكرة، هذا بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين ب ٦ الذي يساعد على إفراز مادة السيروتونين والدوبامين التي تدعم التركيز.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير تمد الجسم بالقدر الكافي من الألياف الذي يحتاجها يوميا مما يحافظ على ضبط مستوى السكر في الدم. تمد الحبوب الكاملة الجسم بفيتامين ب الذي يلعب دورا فعالا في صحة العقل والتركيز.

العنب البري (بلاك بيري)

أثبتت كثير من الدراسات أنه خير محفز قوي للذاكرة والمخ لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تزيد من تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ مما يزيد من التركيز. هذا بالإضافة إلى أنه يحمي من أمراض القلب.

الشاي الأخضر

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يحفز الشاي الأخضر الذاكرة لأنه يضم في تركيبته الكافيين والثيانين. فهاتان المادتان يعملان على تحفيز الذاكرة وزيادة الانتباه والتركيز. فإذا كنت تبحثين عن وسيلة فعالة لزيادة التركيز فالشاي الأخضر هو الحل الأمثل لك.

المكسرات

إذا كنت من محبي المكسرات فأنت بالتأكيد محظوظة، فقليل من المكسرات يوميا يحفز الذاكرة ويمد الجسم بفيتامين هـ، لاحتوائها على الزيوت الطبيعية والأحماض الأمينية.

الشوكولاتة الداكنة

أقصد بالشوكولاتة الداكنة تلك التي تخلو من السكريات والتي يقل فيها الحليب، فهي تحتوي على نسبة قليلة من الكافيين والمغنيسيوم الذي يحد من نسبة التوتر. الشوكولاتة الداكنة تحفز الجسم على إفراز مادة الأندورفين والسيروتونين المسئولان عن الشعور بالسعادة.

الزبادي

يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتين والأحماض الأمينية وجميعها عناصر تقوي الذاكرة وتحسن اليقظة.

البيض

يعد البيض من أفضل الأطعمة التي تنمي الذاكرة وتقويها فهو يحتوي على تسعة أنواع من الأحماض الأمينية اللازمة لتعزيز نشاط المخ ويعد صفار البيض هو الجزء الذي يضم تلك العناصر لذا احرصي علي تناوله دائما.