بيار الضاهر: بعد عشر سنوات غالبية أجهزة التلفزيون ستتحول إلى "SMART TV"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أقيمت جلسة مناقشة تحت عنوان "هل تقصي المشاهدة المدفوعة نظيرتها التقليدية؟"، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدي الإعلام السعودي، حيث ناقشت التحديات التي يواجهها التلفزيون في ظل تنامي بدائل المشاهدة عبر الوسائل الرقمية، والتوقعات المستقبلية من خلال بدائل التلفزيون التقليدي في المرحلة الرقمية، وإلى أين تتجه اقتصاديات صناعته في وقت تتوالد التقنية فيه بسرعة متناهية وتصبح "المشاهدة" أكبر تحديات التأثير.



وشارك في الجلسة رئيس مجلس إدارة والمدير العام للـ"LBCI" الشيخ بيار الضاهر، رئيس قناة بلومبرغ الشرق نبيل الخطيب، رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع سابقا ًرضا الحيدر ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون سابقاً عبدالرحمن الهزاع، إضافة إلى الإعلامية في CNBC عربية نجوى عسران كمحاورة.

وقال الشيخ بيار الضاهر، خلال الجلسة، إن ما سيموت هو طريقة المشاهدة وليس الـ"CONTENT" أي المحتوى الذي سيبقى وسيزداد، حيث ومع تقدم التكنولوجيا والانترنت سيتمكن المشاهد من اختيار البرنامج الذي يريده في الوقت الذي يختاره.

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وأشار إلى أنه بعد عشر سنوات، غالبية أجهزة التلفزيون ستتحول إلى "SMART TV".

هذا وكانت قد انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، أمس الاثنين، فعاليات النسخة الأولى من "منتدى الإعلام السعودي"، بمشاركة ألف إعلامي من 32 دولة.

ويُعقد المنتدى تحت شعار "صناعة الإعلام... الفرص والتحديات"، ويناقش المنتدى على مدار يومين كل المواضيع المتعلقة بصناعة الإعلام بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي.

ويعد فرصة للاطلاع على الخبرات والتجارب العالمية في صناعة الإعلام، ورصد الفرص الكامنة غير المحدودة التي خلقها الإعلام الجديد، والتعرف إلى وسائل القوى الناعمة وكيفية استثمارها في العصر الحديث.

وسيتم خلال أكثر من 50 جلسة وورشة عمل استعراض التجارب السعودية والدولية وتحديات الرسالة الإعلامية في ظل التطور التقني المتنامي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والحضور الرقمي الطاغي على المشهد، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة البرامج الحوارية وما تحظى به من قبول وما تواجهه من إشكالات.