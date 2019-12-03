قمة «الناتو» تبدأ بهجوم ترامب على ماكرون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استنكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول «الموت الدماغي» لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، معتبراً أنها «مهينة للغاية لاسيما لسكرتير عام الحلف الذي يقوم بعمل جيد جداً في إدارة الحلف»، بحسب تعبيره. ومن المتوقع أن يسود التوتر قمة الحلف في لندن، بسبب تباين وجهات النظر بين باريس وواشنطن، وقبيل لقاء بين الرئيسين وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع سكرتير عام الحلف ينس شتولتنبرج، عقد الثلاثاء بالعاصمة البريطانية لندن ونقلته شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إنه كان يتعين على ماكرون ألا يدلي بمثل هذه التصريحات التي لا تنم عن الاحترام اللازم، مشيراً إلى أنه لا أحد يحتاج إلى حلف الناتو أكثر من فرنسا، بينما الولايات المتحدة هي الأقل استفادة.

ورجح ترامب أن يشهد اليومان المقبلان أحداثًا هامة وكبيرة، مشيراً إلى ضرورة أن يواكب حلف الناتو التغييرات التي يشهدها العالم. ولفت إلى أنه عبر المفاوضات تمت زيادة ميزانية الناتو بحوالي 130 مليار دولار عبر زيادة حصة بعض الدول الأخرى غير الولايات المتحدة التي تسهم بالفعل بشكل أكبر من أي دولة أخرى في الحلف، معربًا عن سعادته بإنجاز ذلك.

وسيجدّد الرئيس الأمريكي خلال قمة الناتو الدعوة إلى تقاسم الأعباء على نحوٍ أفضل بين شركاء الولايات المتحدة داخل حلف الأطلسي. ورحب ترامب في تغريدة كتبها على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى لندن، بزيادة الإنفاق الدفاعي للعديد من الدول الأوروبية منذ توليه السلطة، وهي خطوة كانت بدأت في عهد سلفه الرئيس باراك أوباما.