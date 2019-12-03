الجيش اليمني يدمر تعزيزات عسكرية حوثية في تعز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ”الخليج 365”- وكالات

دمرت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس، تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية، غربي محافظة تعز. وقصفت مدفعية الجيش، تعزيزات وتحركات حوثية في نقيل «الكورة» بجبهة الكدحة، كانت في طريقها لتعزيز مواقع تمركز الميليشيات الحوثية، ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات التابعة للحوثيين، ومصرع وجرح كل من كان على متنها.

ولقي قيادي حوثي مصرعه، أمس الأول الأحد؛ إثر قصف مدفعي للجيش اليمني استهدف مواقع الميليشيات شرقي مدينة تعز. إلى ذلك، أحبطت القوات المشتركة، هجوماً مسلحاً شنته ميليشيات الحوثي على مديرية التحيتا، جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن، كما كبدت القوات، الميليشيات الحوثية، خسائر فادحة بالأرواح والعتاد. وقالت مصادر عسكرية ميدانية: إن الميليشيات شنت هجوماً على مناطق جنوب غرب التحيتا، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية، مؤكدة أن القوات المشتركة تمكنت من كسر الهجوم الحوثي بعد خوض اشتباكات ضد ميليشيات الحوثي، وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفها، وتدمير أسلحة ثقيلة ومتوسطة كانت ضمن تعزيزات قادمة للميليشيات الحوثية.