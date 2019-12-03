دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق Learn Chinese من مايكروسوفت لتعلم اللغة الصينية © Tech World قدمت بواسطة

مايكروسوفت تُطلق تطبيقها الجديد Learn Chinese لتعلم الصينية عبر الذكاء الاصطناعي.

تمتلأ متاجر تطبيقات أنظمة التشغيل المختلفة بتطبيقات تعلّم اللغات، وكل تطبيق لديه ما يُميزه عن غيره، Learn Chinese تطبيق جديد من مايكروسوفت ولديه طبعًا ما يُميزه عن باقي التطبيقات في هذا المجال، ففي بادئ الأمر، التطبيق موجّه للمستخدمين الذين يرغبون في تعلم اللغة الصينية على أصولها، وما يفصل هذا التطبيق عن غالبية تطبيقات اللغة الأخرى، هو اعتماده على الذكاء الاصطناعي “AI”.

بالتالي سيكون التطبيق مفيد جدًا في عملية تقييم النطق الخاص بك وضمان أن تتحدث بشكل صحيح، كما ويُركّز هذا التطبيق والمصمم لجميع المستويات على الجزء الأكثر إثارة من اللغة، وهو التحدّث بها، فضلًا عن دعمه لاستكشاف مجموعة واسعة من السيناريوهات اليومية، وممارسة المفردات وقواعد اللغة، مما يساعدك على التحدث بلغة الماندرين بالطريقة نفسها التي يتحدث بها المواطنون.

أخيرًا، إذا كنت تبحث عن توسيع قدراتك في اللغة الصينية، فإن تطبيق Learn Chinese من مايكروسوفت سيكون خيارًا رائعًا، على أن يكون متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل سواء على أندرويد أو النظام الآخر iOS.

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تحميل تطبيق LearnChinese على أندرويد.

تحميل تطبيق LearnChinese على iOS.

التدوينة تطبيق Learn Chinese من مايكروسوفت لتعلم اللغة الصينية ظهرت أولاً على عالم التقنية.