شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: واشنطن ترفع الحظر عن مساعدات عسكرية بـ105 ملايين دولار للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شبكة "سى إن إن عربية" إن الإدارة الأمريكية قررت رفع الحظر عن مساعدات عسكرية إلى لبنان بقيمة 105 ملايين دولار، وذلك بعد تعليقها منذ حوالي شهر دون ذكر أسباب محددة.

وكان مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض، أعلن تعليق تلك المساعدات، في سبتمبر الماضي، رغم موافقة الكونجرس على تلك المساعدات بالإضافة إلى دعم قوي من الخارجية الأمريكية والبنتاجون ومجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

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وقال مسئولون وخبراء الأمن القومي، إن المساعدات التي تغطي تكلفة المعدات العسكرية الأمريكية الصنع المقدمة للجيش اللبناني، كانت ضرورية للرد على إيران والحفاظ على الاستقرار في البلاد.

وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، للصحفيين إن المراجعة كانت تسير في طريقها "من خلال العملية البيروقراطية"، ولم يشرح هذا التعليق.