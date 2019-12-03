شكرا لقرائتكم خبر عن المندوب السعودى الأممى السابق: على الدبلوماسى الاستعداد للتعامل مع الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فيصل بن حسن مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف سابقا، إن الدبلوماسية أقدم من الإعلام واليوم اختلف مفهوم الإعلام فهناك منصات افتراضية وهذا ما تعرضت له فى جنيف ومن المهم الدبلوماسى أن يكون جاهزا للتعامل مع وسائل الإعلام الحديثة.

جاء ذلك فى جلسة بعنوان الدبلوماسية والإعلام من يحرك الآخر ضمن جلسات منتدى إعلام السعودية المنعقد بالرياض.

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فيصل بن حسن مندوب المملكة العربية السعودية

انطلق منتدى الإعلام السعودى فى نسخته الأولى أمس تحت رعاية هيئة الصحفيين السعوديين برئاسة الكاتب الصحفى السعودى خالد مالك و يترأس المنتدى محمد فهد الحارثى.

ويشارك فى المنتدى نخبة كبيرة من الوزراء السعوديين والسفراء السعوديين بعدد من الدول والقيادات الرسمية فى المملكة العربية السعودية منهم الأمير عبدالعزيز بن تركى الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة والدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى والمستشار تركى آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، وتركى شبانة وزير الإعلام ومحمد الجدعان وزير المالية وماجد القصبى وزير التجارة والاستثمار وأسامة نقلى سفير المملكة لدى القاهرة وفهد المبارك عضو مجلس الوزراء بالمملكة وعضو اللجنة العليا والتحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين وفيصل بن حسن طراد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، وتركى الدخيل السفير السعودى لذى دولة الإمارات، إلى جانب كوكبة من الإعلاميين العرب والأجانب تتجاوز الـ1000 إعلامى.

ويضم المنتدى العديد من الجلسات وورش العمل المتخصصة يستضيف خلالها وزراء وشخصيات دولية وقيادات إعلامية دولية وعربية.