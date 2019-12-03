- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خلف الحبتور : أتمنى للصديق جيمى كارتر خيرة الرؤساء الأمريكيين الشفاء العاجل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر إلى أكثر من وعكة صحية، خلال الفترة الماضية، حيث تعرض لكسر فى الحوض، ثم تعرض لوعكة أخرى، تطلبت نقله إلى المستشفى.
من جديد، يتعرض الرئيس الأمريكى كارتر إلى وعكة جديد، بسبب التهاب في المسالك البولية، ليدخل المستشفى، ويبلغ كارتر من العمر 95 عاما.
خلف الحبتور على تويتر
الملياردير الإماراتى خلف الحبتور، قال من خلال تغريدة على تويتر "أتمنى للصديق الرئيس جيمى كارتر الشفاء العاجل.. الرئيس كارتر من خيرة الرؤساء الأمريكيين.. فقد تعدت رئاسته البيت الأبيض واستمرت جهوده حتى اليوم من أجل خدمة الناس فى كل المجالات والسعى المستمر لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط. أتمنى له الصحة وطول العمر".
كانت هذه تفاصيل خبر خلف الحبتور : أتمنى للصديق جيمى كارتر خيرة الرؤساء الأمريكيين الشفاء العاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.