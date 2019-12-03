شكرا لقرائتكم خبر عن خلف الحبتور : أتمنى للصديق جيمى كارتر خيرة الرؤساء الأمريكيين الشفاء العاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر إلى أكثر من وعكة صحية، خلال الفترة الماضية، حيث تعرض لكسر فى الحوض، ثم تعرض لوعكة أخرى، تطلبت نقله إلى المستشفى.

Advertisements

من جديد، يتعرض الرئيس الأمريكى كارتر إلى وعكة جديد، بسبب التهاب في المسالك البولية، ليدخل المستشفى، ويبلغ كارتر من العمر 95 عاما.



خلف الحبتور على تويتر

الملياردير الإماراتى خلف الحبتور، قال من خلال تغريدة على تويتر "أتمنى للصديق الرئيس جيمى كارتر الشفاء العاجل.. الرئيس كارتر من خيرة الرؤساء الأمريكيين.. فقد تعدت رئاسته البيت الأبيض واستمرت جهوده حتى اليوم من أجل خدمة الناس فى كل المجالات والسعى المستمر لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط. أتمنى له الصحة وطول العمر".