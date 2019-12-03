ما لا تعرفه عن فاكهة التين!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أكدت مصادر عديدة أن بالاضافة الى ان فاكهة التين تحتوي على الكثير من المغذيات أهمّها الألياف، الفيتامين ‏B6‎، الحديد، المنغيز، البوتاسيوم ‏وحمض البانتوثنيك، يوجد بداخل هذه الفاكهة حشرة نافقة.

فعندما تُلقّح أنثى الدبور داخل ثمرة التين، غالباً ما تعلق بداخلها، والتين الذي نتناولها يحتوي دائماً على ‏أنثى دبور واحدة على الأقلّ بداخله، وعندما تموت هذه الحشرة داخل حبّة التين، يقوم أنزيم من الفاكهة ‏يُدعى "‏Ficin‏" بتحويلها إلى بروتينات وبالتالي تستطيع ثمرة التين أن "تهضم" الحشرة الميتة، وتقوم ثمرة التين عادة بأكل أنثى الدبور وتجعلها جزءًا منها، ويقوم المزارعون بشراء أكياسٍ من الدبور ‏لضبط الكميّة المسموح للنبتة الواحدة بتناولها.‏ فوائد أخرى للتين: Advertisements - الوقاية من الإمساك. - إنقاص الوزن. - خفض الكولستيرول. - الوقاية من أمراض القلب التاجيَّة. - الوقاية من سرطان القولون. - علاج مرض السُّكري. - الوقاية من ارتفاع ضغط الدم. - تقوية العظام. - تخفيف الانزعاج أو الألم الحلق.

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