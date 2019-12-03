مشروبات ساخنة تذيب دهون الجسم.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تهتم النساء والرجال في يومنا الحاضر بأوزانهم وصحتهم، ويعاني البعض منهم من الوزن الزائد والدهون في الجسم، لكن ولحسن الحظ هناك 6 أنواع من المشروبات السّاخنة التي تساهم في إذابة دهون الجسم وتساعد على خسارة الوزن الزّائد، فأكثروا من شربها، وهي:



- الشاي الأسود:

فهو يحتوي عدداً كبيراً من المواد المضادّة للأكسدة، والتي من شأنها الحد من زيادة الوزن وحرق الدهون بسهولة، كما أنّه يقلّل من الشعور بالجوع.

- الشاي الأخضر:

له فعاليّة كبيرة في إذابة دهون الجسم والبطن تحديداً كما زيادة حرق الدّهون خلال ممارسة التّمارين الرياضيّة، وهذا لأنّه يحتوي مضادات الأكسدة ومركّبات أخرى مفيدة.

- مشروب الشوكولاتة الدّاكنة السّاخنة:

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رغم احتوائه عدداً لا بأس به من السّعرات الحراريّة، فهو يُعطي شعوراً بالإمتلاء ويمنعكم من تناول المزيد من الطّعام، وهذا ما يعمل على خفض وزنكم. لذلك، فاستبدلوا الإفطار به صباحاً أو العشاء مساءً.

- القهوة:

تعمل على تخفيض الوزن بشكلٍ كبير، وذلك من خلال تحفيزها توليد الحرارة في الجسم، وهذا ما من شأنه رفع حرارة الجسم وتعزيز عمليّة الأيض، وبالتّالي تقليل الوزن.

- القرفة:

تعمل كمادّة مضادّة للأكسدة لتخفّض نسبة الـ"الشوارد الحرة" في الجسم، كما أنّها تحسن الهضم وتحرق الّدهون.

- اللّيمون السّاخن:

للماء السّاخن مع اللّيمون قدرة سحريّة على حرق الدّهون، لا سيّما إذا اتمّ تناوله قبل الوجبات أو عند الاستيقاظ. كما يعمل على تنظيف المعدة وتطهير الجسم من السّموم.