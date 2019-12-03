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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون: فيتامين "ب" لعلاج الصداع النصفي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
متابعات_السعودية نيوز
توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى أن فيتامين"ب" و"حمض الفوليك" يعدان من أهم الأسلحة وحائط الصد المقاوم لنوبات الصداع النصفي.
وأوضح العلماء أنهم على مقربة من تطوير علاج جديد للوقاية من نوبات الصداع النصفي الشديدة عن طريق الاستعانة بعنصري فيتامين"ب"و"حمض الفوليك".
وشددوا على أن العلاج الجديد المطور سيمكن نحو 20% من مرضى الصداع النصفي من التخلص من آلامهم خاصة ممن تعود إصابتهم إلى تأثير العامل الوراثي حيث يعمل العلاج المطور على التقليل من حده النوبات وكثرة تكرارها.
وتشير البيانات إلى أن شخصاً من بين كل خمسة أشخاص معرض للإصابة بنوبات الصداع بسبب امتلاكه للإنزيم المسبب لمثل هذه النوبات في الوقت الذي يعد فيه فيتامين"ب" وحمض الفوليك من أهم علاجات عيوب هذا الإنزيم .
ويرتبط الصداع النصفي بالعامل الوراثي خاصة الذي يصحبه هالات حيث تشير التجارب إلى حدوث اضطرابات عصبية مؤقتة مثل رؤية نجوم ودبابيس وإبر كومضات.
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