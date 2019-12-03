- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على طريقة فعالة لتبيض الأسنان بالملح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
كل شخص يسعي لأن تكون أسنانه بيضاء دائما، للتمتع بإبتسامة جميلة و جذابة، لا تشعره بالحرج من مظهر أسنانه، ومن المفيد أن هذا في الشأن توجد مجموعة من الطرق الطبيعية والتي تساعد في الحصول على أسنان ناصعة البياض وبريق ولمعان، وهي طرق سهلة للغاية، سنتحدث اليوم من بينهم عن طريقة تبييض الأسنان بالملح.
طريقة تبييض الاسنان بالملح :
1- خلط ملح خشن مع عصير ليمون وإضافة قليلا من الماء الدافئ لهم حسب الحاجة حتى تصبح عجينة، و حفظه في الثلاجة، وغسيل الأسنان به بدلا من معجون الأسنان بعد كل وجبة، والقيام بذلك مرتين أسبوعيا.
2- غمس إصبع اليد المبلل بالماء في مسحوق ملح خشن، وتنظيف الأسنان بالإصبع، مع مراعاة عدم جرح اللثة، والقيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع.
3- خلط ملح طعام خشن مع بيكربونات صوديوم، وتنظيف الأسنان بالخليط، مرتين أسبوعيا.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على طريقة فعالة لتبيض الأسنان بالملح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.