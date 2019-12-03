شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتحدث عن تأجيل الاتفاق التجاري مع الصين إلى ما بعد انتخابات الرئاسة العام المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء من أن حل النزاع التجاري مع الصين قد يتأخر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر 2020.

وقال ترامب للصحفيين في لندن حيث يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو): «لا مهلة نهائية لدي. نوعًا ما، تعجبني فكرة الانتظار إلى ما بعد الانتخابات للتوصل إلى اتفاق مع الصين».

وزعزعت حرب إدارة ترامب التجارية مع بكين والمحاولات المتكررة للتوصل إلى اتفاق استقرار الأسواق وأثارت توترات جيوسياسية.

وحتى الأسبوع الماضي، كان ترامب يشير إلى أنه «في المراحل الأخيرة» من التفاوض على «إحدى أهم الاتفاقيات التجارية في التاريخ».

لكن واشنطن أثارت حفيظة الصين مذاك عبر تعبيرها عن دعمها المتظاهرين في هونج كونج، وهو ما أثار الشكوك بشأن احتمال تحقيق تقدم في ملف التجارة.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي قبل قمة الناتو رداً على سؤال: «أقوم بعمل جيد في ما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع الصين، إذا أردت ذلك».

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