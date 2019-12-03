مهرجان تراثي ولوحات فنية في احتفالات «أبوظبي التقني» و«الوطنية للمؤهلات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت شعار: «حب الوطن مصدر لتقدم الأمم»، نظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والهيئة الوطنية للمؤهلات، احتفالاً مشتركاً بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تضمن الاحتفال مهرجاناً تراثياً، ولوحات فنية وغنائية، وصناعات إبداعية متنوعة تجسد مدى نجاح «أبوظبي التقني» في صناعة المخرجات الوطنية القادرة على الإبداع والابتكار في مختلف التخصصات الحديثة والتراثية، وذلك في كافة المؤسسات التابعة للمركز ومنها: كلية فاطمة للعلوم الصحية، وبوليتكنك أبوظبي، وثانويات التكنولوجيا التطبيقية، والثانويات الفنية، ومركز أبوظبي للتعليم والتطوير المهني.

وشهد الاحتفال مبارك سعيد الشامسي، مدير عام المركز، مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات بالإنابة، بحضور علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني» ونخبة من المسؤولين، والموظفين، حيث أعرب الشامسي خلال الاحتفال عن خالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ48، وهو الأمر الذي نجح الجميع في التعبير عنه، تقديراً لنجاحات هذه القيادة الحكيمة في تحقيق آمال القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لترسيخ قواعد نهضة الإمارات، مؤكداً حب الوطن هو القاعدة الراسخة لرقي الشعوب وتقدم الأمم.