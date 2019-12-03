شكرا لقرائتكم خبر عن حملة الشيخة فاطمة الإنسانية تمكن شباب الإمارات من علاج مليون طفل وامرأة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت حملة الشيخة فاطمة الإنسانية العالمية في تمكين شباب الإمارات من علاج ما يزيد على مليون طفل وامرأة في عام التسامح في رسالة حب وعطاء من عيال زايد من القيادات الإنسانية الشابة للعالم في نموذج مميز ومبتكر للعمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني على خطى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وبمبادرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

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