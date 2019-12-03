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وفاة المغني الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي المغني الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم الثلاثاء عن عمر ناهز 62 عاماً.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن عبد الرحيم توفي داخل أحد المستشفيات في القاهرة بعد تدهور حالته الصحية.
اشتهر عبد الرحيم بتقديم أغان تواكب الأحداث السياسية والاجتماعية جاءت جميعها ذات لحن موسيقي واحد وكان من أشهرها أغنية «أنا بكره إسرائيل».
شارك في بعض الأعمال الدرامية منها فيلم (مواطن ومخبر وحرامي) من إخراج داود عبد السيد و(فلاح في الكونجرس) إخراج فهمي الشرقاوي إضافة لعدد من المسرحيات مع الممثل سمير غانم وكانت له تجربة بمجال تقديم البرامج التلفزيونية.
وكان آخر ظهور فني له قبل أيام قليلة في ضمن حفلات «موسم الرياض».

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