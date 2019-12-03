شكرا لقرائتكم خبر عن تمثالان دينيان من المخدرات في المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضبط عناصر أمن قرب مطار مكسيكو تمثالين دينيين مصنوعين من مخدرات الميتامفيثامين الاصطناعية، حسب ما ذكر مكتب المدعي العام المكسيكي.

وبلغ وزن التمثالين 31 و18 كيلوغراماً وعثر عليهما في صندوقين خشبيين بفضل كلاب مدربة على كشف المخدرات على ما أوضح بيان المدعي العام.

وجاء في البيان أن التمثالين صنعا من «مادة لها خصائص قريبة من الميتامفيثامين» من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وتثير الميتامفيثامين وهي أقوى من الأمفيتامين تحفيزاً ذهنياً كبيراً لكن لها تأثيرات مدمرة على المدى الطويل. وهي كانت تستخدم بشكل واسع خلال الحرب العالمية الثانية لزيادة اندفاع الجنود خلال المعارك.

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