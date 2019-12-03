دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل تُكمل الاستحواذ على قسم مودمات الهواتف في إنتل رسميًا

أنهت شركة آبل الاستحواذ على قسم مودمات الهواتف في إنتل بشكل رسمي بعد الإعلان في يونيو الماضي.

تسارعت الأحداث في النص الأول من العام الحالي عندما خسرت آبل عدة قضايا في الولايات المتحدة والخارج أمام كوالكوم بسبب انتهاك براءات الاختراع، لتنتهي الأزمة فجأة بالإعلان عن توافق يجبر مُصنعة هواتف آيفون للعمل مع كوالكوم مرة أخرى للحصول على مودمات هواتفها، لتقوم إنتل بعرض قسمها لتصنيع المودمات للبيع كون آبل هي المستورد الرئيسي لها.

بعد ذلك، قامت آبل بإبداء رغبتها والاتفاق على شراء القسم في يونيو الماضي، لكن يبدو أن عملية الاستحواذ لم تكتمل إلا اليوم فقط وهذا ما أعلنت إنتل.

وتُقدر قيمة الصفقة بنحو مليار دولار أمريكي، على أن تقتصر على مودمات الهواتف، فيما ستستمر إنتل بتصنيع مودمات الأجهزة المختلفة من حواسيب ومركبات ومنتجات إنترنت الأشياء وغيرها وبشكل طبيعي.

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وبحسب التقارير، فإن ابل ربما تبدأ بتصنيع مودمات هواتف آيفون بنفسها قريبًا لتبدأ رحلة الاستغناء عن كوالكوم مرة أخرى، وتكون قادرة على تصنيع جزء كبير من قطع الهواتف الأساسية بنفسها على غرار ما تقوم به مع معالجات A.

المصدر:

Intel

التدوينة آبل تُكمل الاستحواذ على قسم مودمات الهواتف في إنتل رسميًا ظهرت أولاً على عالم التقنية.