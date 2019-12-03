هذا الموضوع الآن ساعة Mi الذكية من شاومي تدعم منصة iOS ظهر على التقنية بلا حدود.
أعلنت شركة شاومي اليوم عن دعم ساعتها الذكية Mi الإتصال بمنصة iOS في التحديث الجديد للبرمجيات الذي أطلق من الشركة مؤخراً.
أطلقت شركة شاومي أول تحديث لبرمجيات ساعتها الذكية Mi، الذي يأتي بتحسينات هامة للمستخدمين، والتي يأتي على رأسها دعم منصة iOS.
كما يأتي دعم ساعة Mi الذكية لمنصة iOS بالتزامن مع إطلاق شاومي لتطبيق Wear لمستخدمي منصة iOS، ولقد أكدت شاومي على أن تحديث البرمجيات سيتوفر للمستخدمين عبر OTA، حيث يبدأ دفع تحديث البرمجيات بدءاً من اليوم 3 من ديسمبر في الصين.
ومن المقرر أن يأتي تحديث البرمجيات الجديد أيضاً لساعة Mi الذكية بتحسينات في عملية الإقتران بآداء سريع، مع معالجة مشكلة التجميد التي رصدت عبر بعض المستخدمين عند إعداد الساعة الذكية للمرة الأولى.
أيضاً من المقرر أن يعمل تحديث البرمجيات على معالجة مشكلة الإشعارات الخاصة بتطبيق Xiaomi Wear، مع معالجة دقة معلومات الطقس التي تظهر بشكل تلقائي وفقاً للموقع.
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هذا الموضوع الآن ساعة Mi الذكية من شاومي تدعم منصة iOS ظهر على التقنية بلا حدود.
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