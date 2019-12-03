هذا تصنيف شدة المنخفضات الجوية التي تؤثر على الأردن.. تفاصيل

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة بهدف التسهيل على المواطنين لمعرفة درجة قوة وتأثير المنخفض الجوي وطريقة التعامل مع الحالة الجوية،قام مركزطقس العربالإقليمي بابتكارمؤشر لقياس شدة المُنخفضات الجوية وفعاليتها، مُكون من 5 درجات. وكان موقع طقس العرب بين انه كلما زادت درجة شدة المنخفض وجب الاحتياط أكثر و الانتباه من الظواهر الجوية المُترافقة معه. و يعتمد هذا المؤشر علىعوامل عدة تؤثر على شدته وقوته، هي: - مجموع كميةالأمطارفي المناطق المُتأثرة بالمنخفض الجوي في المملكة - سرعة الرياح و هباتها خلال فترة تأثير المنخفض - عدد المناطق التي سيشملها المنخفض الجوي - مدة وفترة التاثير منذ بداية وحتى نهاية المنخفض الجوي - درجات الحرارة المرافقة للمنخفض ومدى برودتها - و أخيرًا،تساقط الثلوجوكمياتها اقرأ أيضاً : طقس العرب: منخفض جوي يؤثر تدريجيا على الأردن الخميس - صور و جرى تصنيف المنخفضات الجوية وفقًا لهذا المؤشر إلى خمسة درجات، هي: - الدرجة الأولى:هو المنخفض الجوي ضعيفالشدةظن الذي يترافق ببعض الأمطار و ذات تأثير ضعيف عُموماً. -الدرجة الثانية:هو المنخفض الجوي الاعتيادي والمصحوبببعض الأمطار و يؤثر على بعض المناطق -الدرجة الثالثة:هو المنخفض الجوي الذي تتراوح شدته بين المتوسطة والعالية و يكون مترافق مع هطول متوسط إلى غزير للأمطار، ورياح قوية وقد يكون مُترافق في بعض الحالات بتساقطات ثلجية في بعض الأماكن لا سيما العالية في حال تم الإشارة إلى ذلك مع إنخفاض ملموس على درجات الحرارة. - الدرجة الرابعة:هو المنخفض الجوي عالي الفعالية (وقد يكون عاصفة شتوية) ومترافق مع أمطار غزيرةورياح شديدة وانخفاض كبير على درجات الحرارة وفي بعض الحالات قد يكون هذا المنخفض ثلجياً على بعض المناطق. -الدرجة الخامسة:وهو المنخفض الذي يُمكن الإشارة إليه بعاصفة شتوية و في العادة يكون مُترافق مع أمطار شديدة ورياح عاتية وانخفاض شديد على درجات الحرارة ويؤثر على مناطق واسعة من المملكة، إضافة إلى تساقط كثيف للثلوج في أجزاء واسعة من البلاد.

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