شكرا لقرائتكم خبر عن قصة تكريم الفتاتين شوق وسراب بجامعة حائل بسبب شجاعتهما فى إسعاف مصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت الفتاتان "شوق" و"سراب" شجاعة وإقدام فى إسعاف مصاب إثر حادث مرورى فى مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية، والذى تداول فيديو لهما من كاميرات المراقبة عبر السوشيال ميديا أمس.

ذكرت جريدة سبق السعودية، أنه قد كرم مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، الفتاتين على ما قامتا به من شجاعة بإنقاذ حياة مصاب، وكشفت أن الفتاة الأولى شوق العنزى، طالبة فى كلية تمريض، أما الثانية سراب العنزى طالبة فى كلية طب الإنسان، وذلك نظير شجاعتهما بإنقاذ حياة مصاب.

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وقالت الطالبة شوق أن الدوريات التدريبية المتخصصة التى تنظمها كلية التمريض فى الإسعافات الأولية، ساعدتها فى اكتساب مهارات فى التعامل السريع مع تلك الحالات، بالإضافة إلى عضويتها فى الفريق التطوعى للهلال الأحمر.

وكانت قد كشفت كاميرا مراقبة بأحد المحلات التجارية فى مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية، موقف شجاعة فتاتين حيث هرولا إلى الجهة المقابلة من الشارع لمحاولة إسعاف مصاب فى حادث مرورى وأظهرت الكاميرا الفتاتان خلال قيامهم بالجرى إلى الجهة المقابلة فمن الشارع، بينما كانت تتواجد السيارة، بينما حقق الفيديو انتشارا كبيرا على السوشيال ميديا، حيث قدم المغردون الشكر إلى الفتاتين، وعلى ما قامتا به من إسعافات أولية.