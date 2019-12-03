شكرا لقرائتكم خبر عن ميشال عون: الأيام المقبلة ستحمل تطورات إيجابية فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة المنار عن الرئيس اللبنانى ميشال عون قوله اليوم الثلاثاء إن الأيام المقبلة ستحمل "تطورات إيجابية". ويعيش لبنان حالة جمود سياسى منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريرى فى 29 أكتوبر والبلاد بحاجة إلى حكومة جديدة لتطبيق إصلاحات عاجلة. Advertisements

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