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الدفاع الروسية: رصد 88 انتهاكًا للهدنة فى سوريا خلال الــ 24 ساعة الماضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا، رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية 52 انتهاكًا لوقف إطلاق النار، وقعت فى محافظات اللاذقية (17) وحلب (13) وإدلب (19) وحماة (7). وذكر بيان للدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الجانب التركى فى اللجنة رصد بدوره 36 انتهاكًا فى محافظات اللاذقية (2) وإدلب (30) وحلب (4).

 

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، فى بيانها، أن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين لم ينفذ خلال الــ 24 ساعة الماضية أى عمليات إنسانية.

 

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