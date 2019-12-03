شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: رصد 88 انتهاكًا للهدنة فى سوريا خلال الــ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت وزارة الدفاع الروسية، فى بيانها، أن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين لم ينفذ خلال الــ 24 ساعة الماضية أى عمليات إنسانية.
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