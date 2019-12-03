شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 12 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم فتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الثلاثاء، 12 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم فتى، ورافق ذلك اعتداءات على المواطنين، وتفتيش وتخريب للمنازل، وسرقة أموال.

وقال نادى الأسير، فى بيان، إن 5 مواطنين اعتقلوا من بلدة أبو مشعل وعدة أنحاء فى محافظة رام الله والبيرة، مشيرا إلى أن جزءا منهم سبق أسرهم .

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وأضاف النادى، أن الاحتلال اعتقل أيضا 4 فلسطينيين من بلدة كفر قليل ومخيم بلاطة فى نابلس، ومواطنا من محافظة الخليل، واثنين آخرين من مخيم عقبة جبر فى أريحا.