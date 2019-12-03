شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يغرد لذوى الاحتياجات الخاصة: قضاياكم ليست ثانوية والان مع تفاصيل الخبر
وقال حمدوك : "أود التركيز على أن مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة لا تعد من القضايا الثانوية، وإنها من القضايا التي يجب أن تضع كل الوزارات خطط خاصة بها، لأنهم يقعون في قلب عملية التنمية المستدامة".
وكتب في تدوينة أخرى: "الاهتمام بما يواجهه ذوي الاحتياجات الخاصة من تحديات، يمثل رمزا للإرادة والتنمية، في أي مجتمع ديمقراطي، ونحن في الحكومة الانتقالية نحاول التأكيد على ذلك بوضوح، باعتباره عنصرا حاسما من الأهداف، التي تهدف الثورة إلى تحقيقها.
وقد بدأ الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1992 بقرار من الجمعية العامة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية، ولإذكاء الوعي بحال الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
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