سكاي نيوز : حريق هائل بالمنطقة الصناعية بالخرطوم ووقوع مصابين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع سكاي نيوز أنه شب حريق هائل في العاصمة السودانية، اليوم الثلاثاء، داخل المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، وهو ما اضطر إلى إخلاء الموقع من السيارات والعمال والمارة.
وأفاد شهود عيان، بأن الحريق نشب في مصنع "سيلا" للسيراميك، وأوضحوا أن النيران اشتعلت جراء انفجار عبوات الغاز داخل المنشأة.
فيما دعت لجنة أطباء السودان المركزية، الأطباء والكوادر الصحية للتوجه إلى مستشفى "بحري التعليمي" للمساعدة في إسعاف الحالات التي أصيبت في الحريق.
وأوردت اللجنة أن إصابات متفاوتة الخطورة توافدت إلى المستشفى، وما زال هناك العديد من المصابين في الطريق إلى المؤسسة الطبية.
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