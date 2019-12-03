مجموعة أبناء ليبيا تستنكر اتفاق السراج وأردوغان وتدعو لسحب الاعتراف من الوفاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكرت مجموعة أبناء ليبيا مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وعبرت المجموعة بحسب البيان الذى حمل توقيع مثقفين وناشطين سياسيين وإعلاميين ومهنيين، عن بالغ قلقها من الطريقة العبثية التي تدير بها ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني شؤون الدولة الليبية واستنزافها لموارد البلاد في نشاطات غير مشروعة وبطريقة غير قانونية، عادة اتفاقها مع الحكومة التركية جريمة جديدة تستبيح السيادة الوطنية منتهكة بذلك أيضا حظر السلاح المفروض من مجلس الأمن على ليبيا.
وشددت مجموعة أبناء ليبيا خلال بيانها على رفضها التام لهذه الاتفاقية وكافة الالتزامات التي ترتبها سياسة ما يسمى بحكومة الوفاق على ليبيا، مبينة أن الشعب الليبي لا يقبل تجاهل حقه في اختيار من يحكمه، داعية مجلس الأمن النظر في قراره ويسحب اعترافه بهذه الحكومة المفروضة على الشعب الليبي، ويعيد الاعتراف بالحكومة الانتقالية المعتمدة من مجلس النواب.
وختمت المجموعة بيانها بمطالبة للأمم المتحدة دعم الجهود التي يقوم بها الجيش لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات الإجرامية والإرهابية التابعة لما يسمى بحكومة الوفاق، وإلا فعليها ان تنهي مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وترك المجال للشعب الليبي ليقرر مصيره بالطريقة التي يراها بعيدا عن تدخل الأمم المتحدة والقوى الخارجية.
التوقيعات:
1 خالد ادرنبة
2 علي محمد الرقيعي
3 أبوبكر ارميلة
4 عبدالله محمد الربو
5 ليلى ابوسيف ياسين
6 عبدالرحيم الجنجان
7طارق محمد الكيش
8 علي المرابط
9 محمد مختار الغناي
10 علي احمودة حسن
11 أميرة مسعود
12 عبدالمنعم حسين اليسير
13 فوزي محمد الغناي
14 عبد السلام جمعة الشعافي
15علي ابوقرين
16 فرج السائح
17 المبروك سلطان
18 محمد سالم امبارك
19عبدالسلام رجب فلفل
20سلوى علي الماجري
21عارف علي النايض
22لبيب الرملي
23علي سعيد البرغثي
24 محمد توفيق غنيم
25 محمد سعد امبارك
26 محمد علي راشد
27 مرعي عقيلة شويربات
28 عبد السلام ناجي كريم
29 امال محمد الورفلي
30 محمد ديرة
31 عصام صالح التاحوري
32 عبدالعالي أنور الدرسي
33 خديجة محمود العمامي
34 عبدالغني حسن العريبي
35صلاح العور
36 ابوعجيلة العكرمي
37- علي محمد كشير
38امل مراجع بوقشاطه العريبي
39امال إبراهيم جلول
40 مصطفى محمد علي مصطفى
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